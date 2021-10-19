Российский самолет назовут в честь Дзержинска

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», назовет один из своих самолетов – Superjet 100 отечественного производства – в честь Дзержинска. Это связано с тем, что в сентябре 2021 года наш город получил почетное звание «Город трудовой доблести».

Также в рамках соглашения о сотрудничестве между авиакомпанией «Россия» и ФГБУ «Роспатриотцентр», согласно которому поступающие во флот самолеты Superjet 100 будут получать названия в честь Городов трудовой доблести, самолеты назовут в честь городов Бологое, Ступино, Мончегорска и Боровичи, которые также получили звание «Город трудовой доблести» в этом году.

«Глобальная маршрутная сеть авиакомпании «Россия» из Москвы и Санкт-Петербурга позволит привлечь внимание и рассказать пассажирам о Городах трудовой доблести, — отмечает пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков. — Именные самолеты вызывают также большой интерес у представителей блогосферы и средств массовой информации. Это вклад авиакомпании в поддержку традиции чтить подвиг тружеников, ковавших Победу в тылу».

Сейчас в парке «России» выполняет полеты 31 лайнер, названный в честь Городов трудовой доблести. 11 воздушных судов отечественного производства Superjet носят имена городов Кирова, Коломны, Комсомольска-на-Амуре, Костромы, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Северодвинска, Сызрани, Уфы, Чебоксар и Ярославля. Самолеты Airbus A319 названы в честь Иваново, Ижевска, Новокузнецка, Омска, Самары и Саратова; Airbus A320 – Перми и Челябинска; Boeing 737 – Барнаула, Пензы, Тюмени; Boeing 747 – Иркутска, Казани, Красноярска и Нижнего Новгорода; Boeing 777 – Екатеринбурга, Магадана, Новосибирска, Томска и Ульяновска. Их список будет расширяться в соответствии с продолжением поступления во флот новых лайнеров этого типа.

Напомним, в марте 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об учреждении звания «Город трудовой доблести». Оно присваивается крупным промышленным центрам и совсем не большим, но не менее значимым в истории страны и в истории Великой Победы городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. 2 июня 2020 года в этот список вошли первые 20 городов. В 2021 году этот список был расширен и аналогичное звание получили еще 24 города.