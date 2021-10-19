Закрытая городская тренировка по эндуро «Клубная заруба» прошла в Дзержинске

16 октября мотосезон 2021 года официально закрыли не только байкеры Дзержинска, но и любители спортивных гонок. В этот день на территории карьера в районе Чернореченской объездной прошла закрытая городская тренировка по эндуро «Клубная заруба» от организаторов ежегодной гонки «Бешеный лис» – спортивно-технического клуба «Хард Эндуро Дзержинск».

Участниками тренировки стали 42 спортсмена

Участниками тренировки стали 42 спортсмена: 34 человека – в классе «Грибники» для начинающих и любителей и 8 человек – в классе «Спорт», предназначенном для профессиональных спортсменов.

«Гонки, которые мы проводим вот уже 4 года подряд, – это новый формат отдыха для тех, кто любит рев спортивных моторов, скорость и умеет виртуозно обращаться с тяжелой мотоциклетной техникой. И приезжают к нам спортсмены не только из городов Нижегородской области, но и из соседних регионов. Мы в свою очередь стараемся каждый год готовить для них интересные трассы и придумывать новые испытания. Уровень гонщиков растёт непрерывно. Благодарю всех участников, всех, кто нас поддерживает, и надеюсь на новые встречи в следующем году!» - сказал руководитель спортивно-технического клуба «Хард Эндуро Дзержинск» Максим Клюев.

В классе «Грибники», где участникам необходимо было преодолеть естественный рельеф с небольшими подъёмами, спусками, поворотами, маленькими трамплинами, выматывающим песком и петлей с танковой дорогой, первым к финишу пришел Иван Сапожников. За 1 час 36 минут он проехал 9 кругов. Вторым стал Анатолий Трещин с восемью кругами за 1 час 35 минут, а замкнул тройку лидеров Артем Родионов, проехавший восемь кругов за 1 час 39 минут.

Заезд в классе «Спорт», в отличие от «Грибников», собрал меньшее количество участников, но, тем не менее, стал самой зрелищной частью тренировки. С результатом 2 часа 9 минут и девятью кругами победу в нем одержал спортсмен Алексей Данилычев. Вторым стал Илья Пантелеев, преодолевший 8 кругов за 2 часа 8 минут, а третьим – Василий Сергеев с восемью кругами за 2 часа 11 минут. Все они должны были преодолеть не только сложный рельеф трассы, но и различные сложные искусственные препятствия, многие из которых им удавалось покорить не с первого раза.

По словам Максима Клюева, в планах на 2022 год – возобновление всероссийской эндуро-гонки «Бешеный лис», сильно полюбившейся дзержинцам, и расширение географии соревнований.