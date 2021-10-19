Две детские площадки появятся в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в официальном Instagram парка «Швейцария».

Жительница Нижнего Новгорода задала вопрос в комментариях в Instagram парка «Швейцария» о том, появятся ли еще детские площадки в парке. По ее словам, они необходимы нижегородцам, так как микрорайон Электрон-Батумская очень разросся.

- Раньше была детская площадка на Электроне. Очень жаль, если ее больше не будет, — также добавила она.

Вопрос прокомментировал официальный аккаунт парка.

- Да, еще будут две детские игровые площадки: в районе Электрона и между Мызой и музеем района, — сообщили в Instagram парка.

Также официальный аккаунт парка сообщил, что в зимний период времени в парке откроют каток. Помимо этого, они также ответили на вопросы обеспокоенных нижегородцев, что на данный момент пока нельзя сказать о точной дате открытия входа в парк с остановки «Электрон». Однако, они заверили, что как только она станет известна, они сообщат в своем Instagram.