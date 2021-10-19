170 нижегородских магазинов и кафе проверили на соблюдение COVID-мер за неделю

Сотрудники нижегородского министерства промышленности, торговли и предпринимательства проверили 170 объектов торговли и общепита за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Наши сотрудники проверяют как небольшие магазины формата «у дома», так и крупные торговые центры. Так, на прошлой неделе мы провели проверки по соблюдению указа губернатора в 11 торговых центрах: «Небо», «Мега», «Фантастика», «Индиго», «Муравей», «КУБ», «Звезда», «Автозаводец», «Парк Авеню», «Зеркало» (г. Бор), Перекресток (г. Бор), - рассказал Максим Черкасов.

В период с 11 по 17 октября в ходе рейдов провели 80 профилактических бесед, составили 11 протоколов за обслуживание посетителей без масок и отсутствие рециркуляторов воздуха.

Напомним, что 444 протокола за нарушение указа губернатора составили в Нижегородской области за неделю.

Сейчас в Нижегородской области по поручению главы региона Глеба Никитина проводятся проверочные рейды по контролю за соблюдением норм, установленных указом губернатора №27.

Так, проверили торговые точки, заведения общественного питания, кинотеатры и концертные залы, общественный транспорт и т.п.