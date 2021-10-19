Мать погибших на пожаре в Нижегородской области детей находится на 20 неделе беременности

Женщина сказала врачам что беременна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мать троих детей, погибших на пожаре в поселке Вознесенское Нижегородской области, сообщила что беременна. Такой информацией поделился ректор ПИМУ, доктор медицинских наук Николай Карякин на своей странице в Instagram.

- Женщина сообщила, что находится на 20 неделе беременности, для консультаций и определения дальнейшей тактики лечения в Ожоговый центр ПИМУ вызвана бригада акушеров-гинекологов родильного дома № 1 Нижнего Новгорода, - написал он.

Напомним, несмотря на сильные ожоги – 60% тела, женщина осталась жива и находится в сознании. Версия о том, что она скончалась после своего спасения, не подтвердилась.

Пожар, в котором трое ее детей погибли, а сама женщина получила ожоги, произошел 17 октября. Их дом на улице Сенной выгорел на площади 120 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается, возбуждено уголовное дело.