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Общество19 октября 2021 9:45

Мать погибших на пожаре в Нижегородской области детей находится на 20 неделе беременности

Для пострадавшей вызвана бригада акушеров-гинекологов
Мария СОРОКИНА
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Женщина сказала врачам что беременна.

Женщина сказала врачам что беременна.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мать троих детей, погибших на пожаре в поселке Вознесенское Нижегородской области, сообщила что беременна. Такой информацией поделился ректор ПИМУ, доктор медицинских наук Николай Карякин на своей странице в Instagram.

- Женщина сообщила, что находится на 20 неделе беременности, для консультаций и определения дальнейшей тактики лечения в Ожоговый центр ПИМУ вызвана бригада акушеров-гинекологов родильного дома № 1 Нижнего Новгорода, - написал он.

Напомним, несмотря на сильные ожоги – 60% тела, женщина осталась жива и находится в сознании. Версия о том, что она скончалась после своего спасения, не подтвердилась.

Пожар, в котором трое ее детей погибли, а сама женщина получила ожоги, произошел 17 октября. Их дом на улице Сенной выгорел на площади 120 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается, возбуждено уголовное дело.