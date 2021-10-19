Горячую воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 19 октября

Горячую воду отключат в двух районах Нижнего Новгорода в пятницу, 19 октября. Об этом сообщили в Управлении ГО ЧС по Нижнему Новгороду.
Предусмотрены следующие отключения:
- с 9:00 до 12:00 отключено горячее водоснабжение в доме №2а по улице Тропинина в Приокском районе.
- Также горячей воды не будет с 9:15 до 15:15 в доме № 70/1 по улице Каширская в Ленинском районе.
Отмечается, что отключения воды носят временный характер и связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.
Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
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