Бешенство обнаружили у домашней кошки в Большеболдинском районе

В Большеболдинском районе у домашней кошки выявили бешенство. Животное держали жители села Пермеево, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

- Заболевание было установлено 13 октября по результатам лабораторных исследований пробы головного мозга кошки. В связи с этим государственная ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации бешенства, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что ситуация с распространением бешенства на территории Нижегородской области по-прежнему остается напряженной. Иногда зараженные животные начинают вести себя неадекватно, и тогда всё может закончиться трагедией. Так, 21 сентября в деревне Калинино Кстовского района заболевшая бешенством собака насмерть загрызла свою 69-летнюю хозяйку, выбежала с территории дома и покусала еще двух человек.