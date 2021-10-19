Горячие линии для предпринимателей проведут в Нижнем Новгороде 20 октября

Департамент развития предпринимательства 20 октября проведёт горячую телефонную линию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, темой горячей линии станет: "Размещение нестационарных торговых объектов на территории Нижнего Новгорода и заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов".

Интересующие вопросы по данной теме будут принимать с 10:00 до 12:00 по телефону: 430-17-22.

Кроме того, стало известно, что 20 октября также пройдет горячая линия по вопросам поддержки предпринимателей. Его проведет Департамент развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородцы смогут обратиться к специалистам департамента и задать свои вопросы по телефону: 416-40-44.

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