Горячие линии для предпринимателей проведут в Нижнем Новгороде 20 октября

Департамент развития предпринимательства 20 октября проведёт горячую телефонную линию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Так, темой горячей линии станет: "Размещение нестационарных торговых объектов на территории Нижнего Новгорода и заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов".
Интересующие вопросы по данной теме будут принимать с 10:00 до 12:00 по телефону: 430-17-22.
Кроме того, стало известно, что 20 октября также пройдет горячая линия по вопросам поддержки предпринимателей. Его проведет Департамент развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода.
Нижегородцы смогут обратиться к специалистам департамента и задать свои вопросы по телефону: 416-40-44.
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