Вторая «Ласточка» повышенной комфортности начнёт курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 1 ноября

Вторая «Ласточка» повышенной комфортности будет работать на маршруте «Нижний Новгород – Москва» с 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Для комфорта пассажиров в поезде установлены кресла с откидывающимися спинками, на всех местах есть розетки и USB-порты для зарядки телефонов. Весь первый вагон занимает бизнес-класс. Здесь есть столик для каждого пассажира, индивидуальное освещение, мягкие подголовники и подставка для ног. Количество туалетов в новой «Ласточке» увеличено до 11 при этом один из них оборудован для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, поезд оснащен подъемниками для инвалидных колясок и специально оборудованными для них местами.

Модернизированная «Ласточка» была создана в этом году на заводе «Уральские локомотивы». Состав был увеличен до десяти вагонов, благодаря чему поезд сможет перевозить до 727 человек, в то время как пятивагонные ласточки только 341.

Новый состав будет отправляться из Москвы в 9:25 и приходить в Нижний Новгород в 13:31. Обратно состав будет отправляться в 17:55 и прибывать в столицу в 22:03.

Это вторая десятивагонная «Ласточка» на маршруте Нижний Новгород – Москва. Первый высокоскоростной состав повышенной комфортности был пущен 1 октября.