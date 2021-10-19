Центр Семенова благоустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов

Центр города Семенова благоустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Работы по благоустройству проводились параллельно с муниципальной программой по развитию транспортной инфраструктуры. В результате местные жители получили комфортное общественное пространство для прогулок и семейного отдыха. Так, на площади Бориса Корнилова появились многофункциональные павильоны, были обустроены гостевые парковки, реконструирован фонтан и облагорожен пруд. На улицах Ванеева и Гоголя обновлены фасады домов, а в Городошном парке появились три новых территории: для спортивных игр, для детского досуга и для тихого отдыха. Всего благоустройство прошло на площади свыше 4 га.

Обновленный центр стал более комфортным для людей с ограниченными возможностями: здесь появились пандусы, тактильная плитка, специальные скамейки.

Стоимость благоустройства составила 90 млн рублей. Как отметил губернатор региона Глеб Никитин, жители Семенова активно вели обсуждение будущего проекта, участвовали в соцопросах, комментировали в интернете. В итоге в обсуждения включился каждый четвертый житель города.