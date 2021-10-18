Минздрав опроверг слухи о смерти матери, потерявшей троих детей на пожаре в Вознесенском районе

Мать троих детей, погибших на пожаре в поселке Вознесенское Нижегородской области, получила ожоги 60% тела. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Минздраве со ссылкой на университетскую клинику ПИМУ.

- На утро 18 октября состояние пострадавшей остается тяжелым. У нее тяжелый ожоговый шок и термоингаляционная травма. Пациентка в сознании, на самостоятельном дыхании. Врачи делают для нее все возможное, - сообщили в министерстве.

Ранее в комментариях к записям о произошедшем пожаре прокатился слух о том, что женщина якобы скончалась. Позднее эти комментарии были удалены самими пользователями либо администрацией сообществ. Данная информация не подтвердилась.

Также из собственных источников «Комсомолке» известно, что после пожара пострадавшая успела дать показания касательно случившегося.

Напомним, страшный пожар произошел на улице Сенной поселка вечером 17 октября. Огнем было охвачено 120 квадратных метров дома. В результате погибли трое детей 1,5, 4 и 6 лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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