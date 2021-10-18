Нижегородским автомобилистам рекомендовали переобуть резину в начале ноября

Нижегородским автомобилистам рекомендуют переобуть летнюю резину на зимнюю уже после Дня народного единства. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева на пресс-конференции в понедельник, 18 октября.

Так, синоптики посоветовали всем жителям Нижегородской области поменять резину уже после 4 ноября 2021 года.

- Нижегородцам следует решать вопрос с зимней резиной уже после ноябрьских праздников, а жителям северных районов даже чуть раньше придется, — заявила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева на пресс-конференции.

Примечательно, что в последние годы смена резины с летней резины на зимнюю сдвинулась с конца октября на начало ноября.

Также Ольга Мокеева заверила, что бояться первого снега автомобилистам не стоит, так как это временный снежный покров и он быстро растает. Но уже в середине ноября снежный покров станет устойчивым.

Напомним, что мокрый снег и похолодание в Нижнем Новгороде ожидаются уже в ближайшие дни, 19 и 20 октября. По прогнозам синоптиков, уже во вторник, 19 октября, ожидается резкое понижение температуры воздуха до +1 - +6 градусов днем и -3 - +2 градусов ночью.

Синоптик уточнила, что затем в приволжскую столицу придет резкое похолодание. Выпадет снег. При этом выпадение снежного покрова ожидается в период от 7 октября до 27 ноября.