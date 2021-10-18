Спектакль «Дядя Ваня» отменили в Нижнем Новгороде из-за болезни актеров

Спектакль «Дядя Ваня» Московского губернского драматического театра отменили из-за болезни артистов. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского государственного театра драмы, на площадке которого проводится фестиваль.

Так, постановку по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня» должны были представить публике 21 октября. Он должен был закрыть программу X Горьковского театрального фестиваля. Известно, что многие ждали именно его, так как режиссером и актером спектакля выступает Сергей Безруков.

В итоге фестиваль закончится на день раньше и уже 21 октября станут известны итоги фестиваля и имена его лауреатов.

Как уточнили в пресс-службе, все билеты подлежат возврату. Купленные в кассе билеты необходимо сдать в кассу до начала спектакля. Возврат электронных билетов, купленных на сайте театра, возможен только через сайт театра по ссылке.

- Приносим извинения за причинённые неудобства и желаем всем здоровья, - говорится в сообщении.

Напомним, что торжественное открытие десятого театрального фестиваля имени Максима Горького состоялось в Нижнем Новгороде. Первым спектаклем стала постановка «Звезда вашего периода» Ренаты Литвиновой.

Юбилейное мероприятие сопровождалось традиционным интермедиа перед зданием Нижегородского академического театра драмы им. Горького