Два зуба и конфету достали из уха ребенка нижегородские врачи

Три инородных тела, два зуба и одну конфету, извлекли из уха ребенка врачи Нижегородской областной детской клинической больницы. Об этом сообщает отоларинголог НДОКБ Екатерина Воронина в Instagram.

Так, по ее словам, в НОДКБ поступил ребенок, который жаловался на резкую боль в ухе. Во время осмотра врачи обнаружили в слуховом проходе инородное тело белого цвета. После чего ребенка сразу направили в операционную.

- Удалено инородное тело - зуб. Но барабанная перепонка не обозрима... визуализируется ещё одно инородное тело белого цвета - ещё один зуб. С трудом, конечно, но убрали, - написала Екатерина Воронина.

Позже при повторном осмотре врачи обнаружили в ухе еще одно инородное тело – на этот раз там оказалась карамельная конфета.

При этом все зубы во рту у пациента были на месте. Чьи же зубы были извлечены из слухового прохода, как отмечает отоларинголог Нижегородской областной детской клинической больницы, выяснить до сих пор не удалось.

Напомним, что двое нижегородцев обратились в больницу с жалобами на тараканов в ушах.