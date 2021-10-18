Юрий Шалабаев поручил ускорить строительство детского сада на улице Зимина Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил подрядчику ускорить строительство детского сада на улице Зимина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Сейчас готовность объекта, который планируется сдать в этом году, составляет около 50%. Подрядчику поручено усилить свою работу и увеличить количество рабочей силы на объекте, - сказал Юрий Шалабаев в ходе выездного совещания на стройплощадке.

По словам первого заместителя директора МКУ «ГлавУКС» Сергея Масленникова, сейчас подрядчик ведет работы по устройству фасада, внутренних и наружных инженерных систем.

Отмечается, причиной корректировки сроков работ стали вопросы с поставкой и заменой стройматериалов. Однако, по словам генерального директора подрядной организации «Курс» Дениса Гавлина, детский сад построят до конца 2021 года.

Напомним, что детский сад на улице Зимина рассчитан на 220 мест, площадь всего участка составляет 9000 квадратных метров. По проекту в нем предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, психолога. Также в дошкольном учреждении будут организованы четыре ясельные группы.

А также, в сентябре 2021 года стало известно, что строительство детских садов в трех районах Нижнего Новгорода идет с отставанием.

Председатель городской Думы и директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города проверили три детских сада - в Советском, Канавинском и Автозаводском районах.

Новые дошкольные учреждения строятся на улице Романтиков в ЖК «Новая Кузнечиха», на улице Генерала Зимина и на Красноуральской улице. Все они строятся с отставанием.