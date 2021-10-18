Веревочный городок появится в Автозаводском парке

Веревочный городок планируют построить в Автозаводском парке. Об этом рассказал директор МП "Автозаводский парк" Сергей Рябинин в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству 18 октября.

По словам Сергея Рябинина сейчас идут переговоры с инвестором из Ростовской области по вопросу создания в Автозаводском парке веревочного городка. Кроме того, совместно с Группой ГАЗ разработали концепцию развития Автозаводского парка в рамках программы «Новый социальный вектор».

- Подразумевается полная реконструкция парка – практически на уровне «Швейцарии», но подешевле, – пояснил Сергей Рябинин.

Также директор МП "Автозаводский парк" отметил, что в следующем году Автозаводский парк планирует отремонтировать и ввести в эксплуатацию еще четыре аттракциона из парка «Швейцарии».

Напомним, что детский парк «Швейцария» площадью 3,7 гектар расположен между остановками «Тобольские казармы» и «Медицинская». На его территории размещено 11 детских площадок, детский веревочный городок, а также инклюзивная территория с соответсвующим оборудованием.