Депутаты обсудили перспективы развития Автозаводского парка культуры и отдыха

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству 18 октября 2021 года обсудили перспективы развития Автозаводского парка культуры и отдыха.

Как сообщил депутатам директор МП «Автозаводский парк» Сергей Рябинин, в аренде которого находится территория Автозаводского парка культуры и отдыха и парка имени 777-летия Нижнего Новгорода, по итогам 9 месяцев 2021 года доходы предприятия составили 52 млн 64 тыс. рублей или 92% от запланированной суммы доходов, расходы – 49 млн 749 тыс. рублей или 88,8% от плана. По его словам, основные затраты парка в текущем году составили ремонт асфальтового покрытия в центральной части Автозаводского парка, ремонт и покраска аттракционов, подключение объектов парка к централизованной системе канализации и повышение мощности электроснабжения парка им. 777-летия Нижнего Новгорода.

Сергей Рябинин добавил, что на баланс муниципального предприятия были приняты аттракционы из парка «Швейцария» на общую сумму 6 млн рублей. Также была приобретена машина для заливки катка, снегоуборочная техника, звуковая аппаратура.

В целом прибыль до уплаты налогов МП «Автозаводский парк» по итогам 9 месяцев составила 2 млн 315 тыс. рублей, чистая прибыль – 983 тыс. рублей. Рентабельность детальности муниципального предприятия – 4,5%. В бюджет города будет выплачено 492 тыс. рублей.

В ходе обсуждения заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев отметил, что, по его мнению, Автозаводский парк является одним из лучших в городе, по сравнению с другими районными парками. «Какие у парка перспективы развития, для того чтобы больше пополнять городской бюджет?» – поинтересовался он.

Сергей Рябинин сообщил, что в следующем году Автозаводский парк планирует отремонтировать и ввести в эксплуатацию еще четыре аттракциона из парка «Швейцарии». Также ведутся переговоры с инвестором из Ростовской области на создание в парке веревочного городка. Кроме того, совместно с «Группой ГАЗ» прорабатывается концепция полной реконструкции Автозаводского парка (в рамках программы развития территорий «Новый социальный вектор», инициированной рабочими советами «Группы ГАЗ»).

Постоянная комиссия приняла информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия к сведению и попросила предоставить пояснения по тем пунктам, где фактические показатели не совпадают с плановыми.