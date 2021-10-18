Две детские игровые площадки скоро откроют в Московском районе Нижнего Новгорода Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Две детские игровые площадки скоро откроют в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, игровые площадки по улице Ярошенко, 3 и ул. Чаадаева, 13 уже готовятся к открытию.

- Подрядная организация осуществила демонтаж старых элементов, выровняла площадки, вывезла мусор с территорий, установила по 500 кв.м двухслойного травмобезопасного покрытия, смонтировала ограждение и разместила новые игровые элементы. На сегодняшний день работы завершены на 95%, - сказал глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

По его словам, уже в ближайшее время на обеих площадках ребята смогут покачаться на качелях и покататься на каруселях.

- Обе площадки оснастили лавочками и урнами. Часто бывает, что внуки активно осваивают игровые элементы, а бабушки и дедушки стоят рядом, думаю, теперь взрослым будет поудобнее следить за подрастающим поколением, - отметил Владимир Кропотин.

Всего в Московском районе в этом году установят 15 детских площадок. Все детские площадки отвечают современным критериям городской среды и безопасны.

Напомним, что четыре современные детские площадки установили в Канавинском районе в рамках проекта «Вам решать!».

Теперь на детской площадке у дома № 29 на улице Журова появился новый игровой комплекс с канатами, новые двойные качели, балансиры, песочница. На детской площадке у дома №30 на улице Движенцев установили большой игровой комплекс с гнутым брусом, грузовик, маятниковые качели, двойные качели, карусели разного вида, качалку на пружинах, песочницу. А на детской площадке на улице Весенняя у дома № 5 появились два игровых комплекса, два балансира, качели разного вида, карусель, качалки на пружине, песочница и скалодром.