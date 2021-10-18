Комиссия Думы по экономике направит запрос о мерах поддержки пострадавших от пандемии предпринимателей в 2022 году

Депутаты городской Думы обсудили перспективы оказания финансовой помощи предпринимателям Нижнего Новгорода, пострадавшим от последствий пандемии. Вопрос рассматривался на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству 18 октября 2021 года.

Как сообщил директор департамента развития предпринимательства администрации города Александр Симагин, с момента введения мер поддержки финансовая помощь была оказана 1594 субъектам предпринимательской деятельности Нижнего Новгорода. Комиссиями было одобрено 4160 заявок на сумму 838 млн 654,63 тыс. рублей.

На основании заключенных с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области соглашений на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, оплату труда, а также поддержку самозанятых граждан были выделены лимиты бюджетных ассигнований: в 2020 году – 340 млн 685 тыс. рублей, в 2021 году – 531 млн 949 тыс. рублей.

По словам директора департамента развития предпринимательства, произведено 4054 выплаты на сумму 801 млн 391 тыс. рублей. «Все лимиты финансирования доведены до предпринимателей. Последнее соглашение на 70 млн рублей сейчас находится в работе. Эти средства пойдут на погашение тех заявлений, которые субъекты предпринимательства получили возможность подать до 31 октября», – заверил депутатов Александр Симагин.

Руководитель профильного департамента напомнил, что сроки подачи заявок на получение финансовой помощи в целях компенсации затрат на оплату труда продлены до 31 октября 2021 года, также период возмещения затрат продлен до конца первого квартала 2021 года.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что органам местного самоуправления необходимо понимание перспектив оказания финансовой помощи нижегородским предпринимателям: «Продолжится субсидирование или нет? Мне кажется, нужно понять, как будет складываться компенсация издержек в будущем».

Председатель постоянной комиссии Денис Миронов предложил направить запрос в профильное министерство Нижегородской области о том, какие меры поддержки для граждан и предпринимателей будут действовать в 2022 году. «Бюджет города формируется на трехлетний период, поэтому мы можем запланировать эти средства», – отметил он.

Депутат Жанна Скворцова обратила внимание, что не все предприниматели, заключившие допсоглашения, получили компенсационные выплаты. «Получается, что предприниматели ждут денежных средств, но субсидии выданы в доведенных лимитах, а потребность, судя по поданным заявлениям, намного больше», – пояснила она.