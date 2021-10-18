Четыре случая заболевания гриппом зафиксировано в Нижегородской области

Все заболевшие - дети. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два новых случая заболевания гриппом зарегистрировано в Нижегородской области на прошлой неделе. Таким образом, в этом сезоне в регионе уже как минимум четыре человека заболели гриппом. Об этом в интервью «Комсомолке» сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

- В прошлом году гриппа практически не было: мы не выделили ни одного вируса. А в этом году грипп начал проявлять себя очень рано: первый случай был зафиксирован в июле. На сегодняшний день нами выделено четыре случая заболевания гриппом, все заболевшие – дети, - рассказала Наталья Садыкова «Комсомолке».

По ее словам, во всех случаях грипп вызван одним и тем же штаммом вируса, а заболевание у пациентов протекало в легкой форме.