Масштабным мотопробегом в Дзержинске закрыли мотосезон 2021 года

В субботу, 16 октября, в Дзержинске большим мотопробегом завершился мотосезон 2021 года. Всего в нем приняли участие более 90 мотоциклистов из Дзержинска и его пригорода, Нижнего Новгорода, Балахны, Кстова, города Чебоксары Чувашской республики, Владимира и Кольчугино. По традиции колонну мотопробега возглавил глава города Дзержинска Иван Носков.

«Кто видел со стороны, говорят, что зрелище было очень эффектное и яркое. Но цель на самом деле не в том, чтобы красиво прокатиться и, как сейчас говорят, хайпануть. Мы хотим напомнить, что байкерское движение – это не про ночные гонки по городу с диким ревом мотора. Это своя философия, это сообщество, объединенное общими интересами. Настоящие байкеры – это полноправные участники дорожного движения, которые с уважением относятся к окружающим и заслуживают такого же уважения в ответ. Отмечу, кстати, что в Дзержинске в этом году значительно сократилось количество аварий с участием мотоциклистов. Значит, все не зря», - сказал Иван Носков.

Кроме этого, глава города подчеркнул, что с этого года в дзержинской спортивной школе олимпийского резерва «Салют» открылось отделение мотоциклетного спорта, и этот вид спорта продолжает набирать популярность не только у молодежи, но и среди подростков. В настоящее время там занимаются 30 ребят в возрасте от 9 до 13 лет. Они также приняли участие в закрытии мотосезона и продемонстрировали в парке три своих мотоцикла.

Организатором мотопробега стал лидер байк-движения в Дзержинске Максим Орлов при поддержке генеральных партнеров – ассоциации «Дзержинскхимрегион» и компании «ОКАПОЛ» в лице президента и генерального директора Дмитрия Огородцева, компании «ХимАвто», а также загородного клуба «Ранчо 636», типографии «Конкорд» и компании «First Logistik». Участником мотопробега стал руководитель официального подразделения международного сообщества H.O.G. Volga Chapter Russia Алексей Парамонов.

«Думаю, начинать и завершать мотосезон таким масштабным мотопробегом – это отличная традиция для нашего города, где много мотоциклистов, не просто любящих погонять с ветерком, но и подходящих к этому со всей ответственностью. Для нас жизнь уже немыслима без мотоцикла, и мы хотим показать, как это круто, всем дзержинцам, - поделился лидер байкерского движения Дзержинска Максим Орлов. - Хочу выразить огромную благодарность администрации города и лично Ивану Николаевичу за содействие в проведении мероприятия, без его поддержки вряд ли у меня что-либо получилось бы. И, конечно, Дмитрию Огородцеву – за помощь в организации рок-концерта. До встречи на открытии мотосезона 2022 года!»

В Центральном парке культуры и отдыха, мотоциклистов ждал большой концерт

В сопровождении экипажа ГИБДД участники мотопробега на своих «железных конях» Harley Davidson, Honda, BMW, Yamaha, Kawasaki, «Урал», «Иж» и других проехали по Чернореченской и Заревской объездным дорогам, проспекту Ленинского Комсомола, проспекту Циолковского и площади Дзержинского. Общая протяженность маршрута составила более 15 км.

В финальной точке маршрута, Центральном парке культуры и отдыха, мотоциклистов ждал большой концерт от нижегородской рок-артели «HUSKY’S» и групп «Черный кофе» и «Черный квадрат» из Москвы. Открытие следующего мотосезона запланировано на весну 2022 года.

Фото с мероприятия