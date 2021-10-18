444 протокола за нарушение указа губернатора составили в Нижегородской области за неделю. Об этом сообщает Департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Сейчас в Нижегородской области по поручению главы региона Глеба Никитина проводятся проверочные рейды по контролю за соблюдением норм, установленных указом губернатора №27.

По информации департамента региональной безопасности, с 11 по 17 октября 2021 года на территории Нижегородской области сотрудники органов исполнительной власти совместно с МСУ и полицией проверили 5 452 объекта и провели 7 474 профилактические беседы.

Так, провериои торговые точки, заведения общественного питания, кинотеатры и концертные залы, общественный транспорт и т.п.

Напомним, что за прошлую неделю составили 135 протоколов за нарушение COVID-мер в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель главы региона Андрей Гнеушев во время заседание оперативного штаба по вопросам контроля за соблюдением норм, установленных указом губернатора №27, 11 октября 2021 года.

В ходе заседания он отметил, что в Нижегородской области продолжает расти уровень госпитализации больных с коронавирусом - чаще это средние и тяжелые случаи заболевания.