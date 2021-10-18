Первый снег ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе

В Нижнем Новгороде на этой неделе ожидается серьезное похолодание – столбики термометров опустятся до +3 градусов. При этом по ночам возможен снег. Об этом сообщается на портале Яндекс.погода.

- Такая погода сохранится в Нижегородской области как минимум до пятницы, - предупреждают синоптики. – Днем во вторник и среду столбики термометров будут держаться на отметке +1…+3 градуса. Ночью будет еще холоднее – похолодает до -1 градуса.

Относительно теплая погода вернется в регион только к пятнице. В это время столбики термометров поднимутся днем до +10 градусов. А первый снег сменится дождями.

Напомним, ранее мы писали о подробном прогнозе погоды на эту неделю.