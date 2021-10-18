5 миллиардов рублей выделили на строительство Центра физики и математики в Сарове

На создание Национального центра физики и математики в Сарове будет выделено 5 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

- Центр строится по поручению президента, - говорится в распоряжении. – В его создании принимают участие специалисты Росатома, Российской академии наук, МГУ и других ключевых научных организаций.

Завершить строительство планируется в 2025 году. Основой центра станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры. Также в его состав войдет открывшийся 1 сентября учебный корпус филиала МГУ.

- Центр откроет новые возможности для проведения исследований мирового уровня, станет передовой площадкой для подготовки учёных высшей квалификации и укрепления научного потенциала страны, - говорится в сообщении.