Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 11:27

5 миллиардов рублей выделили на строительство Центра физики и математики в Сарове

Центр строится по поручению президента
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

На создание Национального центра физики и математики в Сарове будет выделено 5 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

- Центр строится по поручению президента, - говорится в распоряжении. – В его создании принимают участие специалисты Росатома, Российской академии наук, МГУ и других ключевых научных организаций.

Завершить строительство планируется в 2025 году. Основой центра станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры. Также в его состав войдет открывшийся 1 сентября учебный корпус филиала МГУ.

- Центр откроет новые возможности для проведения исследований мирового уровня, станет передовой площадкой для подготовки учёных высшей квалификации и укрепления научного потенциала страны, - говорится в сообщении.