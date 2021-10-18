Больным COVID-19 нижегородцам дали рекомендации по питанию. Памяткой поделились специалисты нижегородской клинической больницы Nº30 на странице заместителя губернатора и министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова в Instagram.

Так, больным коронавирусом посоветовали соблюдать режим питания и водный баланс. В первую очередь, нижегородцам необходимо есть мясные бульоны, а также виноград, яблоки, бананы и грейпфрут. К слову, пить можно не только негазированную воду, но и сладкий чай с лимоном и ягодные морсы.

- Следует избегать жирной трудноперевариваемой пищи, - отметили врачи. – В целом, приём пищи должен быть частым 5-6 раз в день маленькими порциями.

При заболеваниях, протекающих с повышением температуры, больным важно пить компоты из кураги и изюма, ведь в них содержится достаточное количество для организма калия. Пациентам, у которых есть сахарный диабет, советуют пить морсы без сахара.

- Критерий достаточности жидкости — это отсутствие сухости во рту и моча белого цвета. Крайним проявлением обезвоживания, тяжелых метаболических нарушений является патологическая сонливость, когда пациент спит и отказывается от еды и пищи. Возникают показания для госпитализации в стационар, — также дали комментарии врачи.