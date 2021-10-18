Нижегородские врачи запретили пациентам с COVID-19 ходить в сауну и на массаж

Медики ГБУЗ Нижегородской области «Городская клиническая больница №29» дали рекомендации пациентам по долечиванию на дому. Соответствующая информация появилась на официальной странице медучреждения в Instagram.

Сейчас в Нижегородской области идет интенсивная выписка пациентов на долечивание в домашних условиях. Медики объясняют это высокой потребностью в кислородных койках в период подъема заболеваемости.

В частности, врачи поделились необходимыми рекомендациями:

При этом пациентам строго запретили в течение месяца принимать горячие ванны, посещать сауны, бани, а также массаж. Отмечается, что такие процедуры необходимо согласовывать с лечащим врачом.

Напомним, что врачи дали рекомендации по питанию для нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией. Памяткой поделились специалисты нижегородской клинической больницы Nº30 на странице замгубернатора Давида Мелика-Гусейнова в Инстаграм.

Так, больным коронавирусом посоветовали соблюдать режим питания и водный баланс. В первую очередь, нижегородцам необходимо есть мясные бульоны, а также виноград, яблоки, бананы и грейпфрут. К слову, пить можно не только негазированную воду, но и сладкий чай с лимоном и ягодные морсы.