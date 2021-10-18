Свет отключат в двух районах Нижнего Новгорода 18 октября

В понедельник, 18 октября, в двух районах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.
Без света с 09:00 до 17:00 уже остались жители Автозаводского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Дружаева (№11, 13, 15 и 17).
В Нижегородском районе без электричества с 09:00 останутся дома по улице Красносельская(№6, 11, 11а, 12 и 13). Подачу электроэнергии в квартиры восстановят к 17 часам.
Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
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