Уголовное дело возбудили по факту гибели детей на пожаре в Вознесенском районе

По факту гибели троих детей на пожаре в Вознесенском районе возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, что ужасная трагедия произошла вечером 17 октября в одном из частных домов по улице Сенная. Пожар охватил дом площадью 120 квадратных метров, внутри находились трое малышей и их мать. Прибыв на место происшествия, МЧСникам удалось вытащить из огня женщину, но до детей добраться было невозможно. В результате 37-летнюю женщину госпитализировали в больницу.

В настоящее время следователи совместно с опытными следователями-криминалистами регионального следственного управления работают на месте происшествия, выясняя обстоятельства произошедшего.

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