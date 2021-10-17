Жилой дом и баня сгорели в деревне Пурка в Павловской области

Крупный пожар произошел в Нижегородской области в ночь с 16 на 17 октября. Как сообщают специалисты ГУ МЧС России по региону, в 00:12 по номеру вызова экстренных служб «112»поступила информация о возгорании в деревне Пурка Павловского района. Там полыхал дом, надворные постройки и баня.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. На момент их прибытия пламя охватило всю территорию участка, площадь которого 73 квадратных метра.
- Угрозы соседним строениям и людям отсутствовала, - рассказали в ведомстве. - Хозяева дома вышли на улицу до прибытия подразделения пожарной охраны.
Открытое горение удалось ликвидировать только к трём часам ночи, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.
Известно, что тушили пожар 13 спасателей МЧС и 5 единиц техники.
Сейчас устанавливается точная причина пожара.
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
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