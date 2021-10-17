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Общество17 октября 2021 18:22

Врачи рассказали о режиме питания для нижегородцев с COVID-19

Пациентам посоветовали есть маленькими порциями 5-6 раз за день
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Врачи дали рекомендации по питанию для нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией. Памяткой поделились специалисты нижегородской клинической больницы Nº30 на странице замгубернатора Давида Мелика-Гусейнова в Инстаграм.

Так, больным коронавирусом посоветовали соблюдать режим питания и водный баланс. В первую очередь, нижегородцам необходимо есть мясные бульоны, а также виноград, яблоки, бананы и грейпфрут. К слову, пить можно не только негазированную воду, но и сладкий чай с лимоном и ягодные морсы.

- Следует избегать жирной трудноперевариваемой пищи, - отметили врачи. – В целом, приём пищи должен быть частым 5-6 раз в день маленькими порциями.

При заболеваниях, протекающих с повышением температуры, больным важно пить компоты из кураги и изюма, ведь в них содержится достаточное количество для организма калия. Пациентам, у которых есть сахарный диабет, советуют пить морсы без сахара.

- Объём жидкости в сутки должен составлять примерно 50-60 мл\ кг. Критерий достаточности жидкости – это отсутствие сухости во рту и моча белого цвета. Если моча тёмная – жидкости в организме не хватает, - рассказали специалисты.

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