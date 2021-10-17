Ярмарка вакансий в формате онлайн пройдет в Нижнем Новгороде 21 октября

В центре занятости населения Нижнего Новгорода 21 октября пройдет online-ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. Нижегородцам расскажут о положении на рынке труда, а также помогут с поиском работы. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.
Для участия в online-ярмарке вакансий нижегородцам потребуется воспользоваться интернет-ресурсом Zoom, чтобы не выходя из дома, пройти собеседование с заинтересовавшими работодателями.
В рамках ярмарки вакансий граждане смогут получить всю интересующую их информацию из «первых уст», а также лично пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы.
С полным списком вакансий можно ознакомиться на сайте ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода.
Напомним, что с 20 по 25 октября 2021 года в нескольких районах Нижегородской области также пройдут ярмарки вакансий.
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