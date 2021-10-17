Мужчина сгорел заживо при пожаре в гараже в Дзержинске 17 октября

Жуткая трагедия произошла 17 октября в Дзержинске – там в посёлке Пушкино в одном из гаражей заживо сгорел человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре на придомовой территории у дома №32 по улице Белинского поступило в 13:45, - рассказали специалисты.

Пожарные подразделения выехали на вызов незамедлительно, к моменту прибытия на место происшествия огонь раскинулся по всей площади отдельно стоящего гаража. Вскоре пожар был ликвидирован на площади 54 квадратных метра, но, несмотря на усилия спасателей, не обошлось без погибших – в гараже было найдено тело мужчины.

- Личность погибшего и причина пожара устанавливаются, - подчеркнули в МЧС.

В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 26 человек личного состава.

Напомним, что 16 октября в центре Нижнего новгорода загорелось старинное здание. К счастью, обошлось без пострадавших.

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