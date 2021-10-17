Нижегородцам дали рекомендации для лечения COVID-19 на дому

Нижегородцам, зараженным COVID-19 и у которых отсутствует необходимость в экстренной госпитализации, дали рекомендации для лечения на дому. Специальную инструкцию, подготовленную в министерстве здравоохранения Нижегородской области, на своей странице в Инстаграм опубликовал замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов.

Так, чтобы минимизировать риски заражения у родных и близких, необходимо изолироваться в отдельной комнате, а при выходе из неё надевать маску. Также стоит позаботиться, чтобы у зараженного коронавирусом предметы гигиены и посуда были индивидуальными.

Когда настигают боли в горле, рекомендовано полоскать его препаратами Повидон-йода по 30 секунд три раза в день на протяжении пяти суток. В качестве альтернативы предложено использовать эфирные масла эвкалипта, мяты перечной, орегано, гвоздики, тимьяна и можжевеловой ягоды.

- Для этого надо в половине чайной ложки меда растворить 2-3 капли эфирных масел и затем размешать в половине стакана теплой воды, - написали в инструкции.

Врачи отмечают, что заболевание сопровождается лихорадкой и температурой выше 38 градусов, которую нужно снижать с помощью парацетамола, но не чаще 3-4 раз в сутки.

Организм зараженного человека не советуется переохлаждать или, наоборот, перегревать. Дополнительно необходимо избегать физические нагрузки и проветривать помещение, в котором находитесь.

Нижегородцам также настоятельно запрещают без консультации врача принимать противовирусные лекарства и антибиотики.

- Не используйте небулайзер и не делайте дыхательную гимнастику с надуванием шаров, так как это способствует повреждению легочной ткани, - подчеркивают в минздраве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!