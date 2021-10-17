Несколько новых маршрутов «Валдаев» запустят в 2022 году

В 2022 году планируется запустить несколько новых маршрутов «Валдаев» из Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомолке» рассказал министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев.

- В настоящее время прорабатываются маршруты из Нижнего Новгорода до Балахны и Васильсурска, - рассказал министр. – Также в 2022 году планируется запуск «валдаев» по маршруту Нижний Новгород – Чкаловск – Сокольское – Юрьевец (Ивановская область). Также прорабатывается вопрос запуска маршрута из Нижнего Новгорода в поселок Юрьино (Республика Марий Эл).

По данным министерства, на данный момент выполнено свыше 270 рейсов «Валдаев». За это время было перевезено свыше 10 тысяч человек.