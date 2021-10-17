Ещё 711 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 17 октября 2021 года, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 711 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных COVID-19 в регионе достигло 180 522 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

К счастью, положительная статистика тоже растёт, только за последние сутки в регионе выписано 532 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 163 299 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 7 168 человек, ещё двадцать семь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

- В настоящее время всего привито 1 082 444 нижегородца, из них второй компонент получили 1 009 315 человек, - такую информацию на своем сайте предоставило министерство здравоохранения Нижегородской области.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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