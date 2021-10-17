Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2021 13:01

Ещё 711 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

Общее число зараженных в регионе перевалило за отметку в 180 тысяч человек
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

По данным на 17 октября 2021 года, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 711 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных COVID-19 в регионе достигло 180 522 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

К счастью, положительная статистика тоже растёт, только за последние сутки в регионе выписано 532 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 163 299 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 7 168 человек, ещё двадцать семь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

- В настоящее время всего привито 1 082 444 нижегородца, из них второй компонент получили 1 009 315 человек, - такую информацию на своем сайте предоставило министерство здравоохранения Нижегородской области.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!