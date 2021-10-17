Нижегородского бизнесмена осудят за невыплату более 51 млн рублей налогов

В Советском районе Нижнего Новгорода перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 51 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В настоящее время на рассмотрение в суд направлено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем непредставления налоговых деклараций». Кроме того, на мужчину был подан иск о возмещении ущерба.

Согласно версии следствия, в период с 2016 по 2018 год нижегородец, являясь руководителем двух коммерческих организаций, использовал упрощенную схему налогообложения. Злоумышленник не платит налог на добавленную стоимость с помощью фиктивного распределения прибыли между подконтрольными организациями.

Напомним, что ранее в Балахнинском суде вынесли приговор братьям Глушковым, обвиняемым в мошенничестве и получении взяток.

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