Учебный корпус на 200 мест планируют построить у школы №7 в Богородске

В концепции также прорабатывается вопрос о подъезде транспорта к школе по переулку Маяковского. Фото: ООО АСБ «ПАРСЕК»

Новый учебный корпус на 200 мест планируют построить на территории школы №7 в Богородске. Разработчикам концепции застройки в переулке Маяковского является архитектурно-строительное бюро «ПАРСЕК». Будущее развитие этого земельного участка обсуждалось 9 сентября на заседании архитектурного совета.

В ходе общения были обсуждены многие вопросы. Например, архитекторы рассказали о необходимости увеличения пятна застройки и возможной реконструкции пищеблока, были затронуты и такие темы, как расширение внутренних планировок и пространства перед главным входом в школу.

В концепции также прорабатывается вопрос о подъезде транспорта к школе по переулку Маяковского, об организации заездов противопожарной техники и создании парковки.

Эксперты приняли решение взять за основу для дальнейшего проектирования стилистику представленного концепта и рекомендовали проработать вопрос пятна застройки совместно с министерством градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

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