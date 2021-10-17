Девять домов остались без света в Нижнем Новгороде 17 октября

В воскресенье, 17 октября, в одном из районов Нижнего Новгорода произошло плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 08:00 до 17:00 остались жители Канавинского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Чкалова (№13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29б).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 12 октября, сразу в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили свет и горячую воду.

Тем временем более 78 тысяч рублей переплаты за холодную воду вернули жителю поселка Решетиха в Володарском районе. Размер платы за коммунальную услугу начислялся ему из расчёта на 5 жильцов.

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