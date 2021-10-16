Около 30% вызовов скорой помощи в Нижнем Новгороде не относятся к экстренным

Примерно 30% вызовов скорой помощи нижегородцами не являются экстренными. Об этом заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.

Чиновник опубликовал в пример фотографию с данными одного из обращений, где указано, что 25-летний нижегородец вызвал врачей скорой помощи на дом из-за повышенного артериального давления без каких-либо дополнительных жалоб.

- Приедем ко всем, но это уже не скорая помощь, - с сожалением подметил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что в условиях нынешней эпидемиологической обстановки, когда идет рост заболеваемости ОРВИ и респираторными инфекциями, на диспетчеров центров скорой медицинской помощи города Нижнего Новгорода ложится большая нагрузка.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Нижегородской области тоже остается напряженной: ежедневно регистрируется около 600-700 заболевших и более двух десятков погибших.

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