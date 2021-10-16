Около 30% вызовов скорой помощи в Нижнем Новгороде не относятся к экстренным

Примерно 30% вызовов скорой помощи нижегородцами не являются экстренными. Об этом заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.
Чиновник опубликовал в пример фотографию с данными одного из обращений, где указано, что 25-летний нижегородец вызвал врачей скорой помощи на дом из-за повышенного артериального давления без каких-либо дополнительных жалоб.
- Приедем ко всем, но это уже не скорая помощь, - с сожалением подметил Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, что в условиях нынешней эпидемиологической обстановки, когда идет рост заболеваемости ОРВИ и респираторными инфекциями, на диспетчеров центров скорой медицинской помощи города Нижнего Новгорода ложится большая нагрузка.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Нижегородской области тоже остается напряженной: ежедневно регистрируется около 600-700 заболевших и более двух десятков погибших.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!