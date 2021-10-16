Незаконную постройку возводят около усадьбы Рукавишниковых в Нижнем Новгороде

Незаконное строительство идет с мая месяца. Фото: Анна Давыдова

Самовольную постройку возводят в центре Нижнего Новгорода рядом с усадьбой Рукавишниковых. Незаконное строительство идет с мая месяца в квартале между Верхне-Волжской набережной и улицей Минина. Об этом сообщила градозащитница Анна Давыдова на своей странице в Facebook.

- Как можно получить недвижимость в центре города? Да просто взять и начать строить. Прямо на улице Минина, прямо на чужом участке земельном, имея только права собственности в развалине из двух кирпичных стен, - задалась вопросами нижегородка.

Градозащитница рассказала, что новое здание появилось по адресу улица Минина, 14/44 (литер Б), хотя там должна была проводиться реконструкция. Как оказалось, самострой полностью не соответствует охранным режимам близлежащего объекта культурного наследия, а также условиям сохранности памятника археологии - культурного слоя Нижнего Новгорода.

По словам Анны Давыдовой, реконструкция проводится без проекта и без согласования с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, специалисты которого ещё 4 мая направили собственнику земельного участка предостережение о необходимости приостановить работы.

- Работы обнаглевший собственник так и ведет. Уж ноябрь скоро. Постройка обретает крышу. Это трехэтажное здание с полуэтажом. При этом выстроено на земельном участке, который ему не принадлежит, - подытожила нижегородская градозащитница.

Тем временем в правительстве решение о восстановлении якобы утраченной части здания, по мнению собственника, усадьбы Г. Черновой, тоже называют незаконным. На собственника земли уже составлены протоколы об административных правонарушениях и подан иск о сносе самовольного строения. Очередное заседание по этому делу пройдет уже 20 октября.

- Проект реконструкции дома №14/44 (литера Б) на улице Минина в Нижнем Новгороде на согласование не поступал. Работы по реконструкции осуществлялись без получения необходимых в силу закона согласований и разрешений, без проведения исторических исследований, без разработки какого-либо проекта, - подчеркнули специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

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