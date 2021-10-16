Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 20 по 25 октября

Ярмарки вакансий состоятся в центрах занятости районов Нижегородской области с 20 по 25 октября 2021 года. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Специалисты центров занятости будут оказывать помощь в поисках работы, информировать посетителей о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также ознакомят посетителей с банком вакансий.

Также нижегородцам будет доступна возможность проконсультироваться со специалистами по вопросам повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных.

Посетители смогут пройти собеседования, освоить навыки составления резюме и при необходимости проконсультироваться с юристами.

Напомним, что все центры занятости населения Нижегородской области на постоянной основеорганизуют работу горячей телефонной линии «Партнер». Так, 30 сентября специалисты рассказывали о профессиональном обучение граждан в возрасте 50-ти лет и старше.

Контакты районных отделов и центров занятости можно найти на официальном сайте czn.nnov.ru, а также на интерактивном портале zan.nnov.ru.

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