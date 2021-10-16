Нижегородские врачи выдали рекомендации по долечиванию COVID-19 после выписки

Врачи выдали нижегородцам рекомендации по долечиванию COVID-19 после выписки из стационаров. Правилами для восстановления организма после болезни поделились специалисты ГБУЗ Нижегородской области «Городская клиническая больница №29» в Инстаграме.

- Дорогие пациенты! Просим вас с пониманием отнестись к ранней выписке, переводам на долечивание и соблюдать все рекомендации для скорейшего выздоровления! – обращаются к населению врачи. – Кислородные койки должны работать для больных, которые действительно нуждаются в этом!

В рекомендациях указано, что нижегородцам необходимо соблюдать лечебно-охранительный режим на дому до полного выздоровления. Так, если ПЦР-тесты до сих пор не показали отсутствие коронавируса, то пациенты обязаны самоизолироваться.

Кроме того, после выписки из стационаров нижегородцам разрешается физическая нагрузка, но умеренная, без выполнения трудных упражнений и настоящих тренировок спортом. На улицу нижегородцам, находящимся на долечивании после COVID-19, выбираться можно, но только опираясь на собственное самочувствие и одеваясь по погоде. Естественно, в общественных местах следует носить маску и соблюдать дистанцию.

- Также мы рекомендуем избегать контакта с близкими, родственниками, знакомыми, имеющими признаки заболевания ОРВИ и иных респираторных инфекций, - подчеркивают специалисты.

Ещё одно важное правило – продолжать лечение на дому теми медикаментами, которые выписал врач стационара.

Кстати, в рекомендациях также указаны и запреты. Например, нижегородцам в течение месяца нельзя принимать горячие ванны, ходить в сауны и бани, а также делать массажи.

- Из-за большой загруженности поликлиник рекомендуем Вам в случае ухудшения состояния, повышении температуры до 37,5 ºC и выше позвонить своему лечащему врачу стационара, - напоминают врачи ГБУЗ Нижегородской области «Городская клиническая больница №29».

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