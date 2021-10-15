Партия бесплатных лекарств от COVID-19 поступила в Нижегородскую область.Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Так, в комментариях нижегородка пожаловалась, что заболела COVID-19, но ей отказались бесплатно выдавать лекарства. Она поинтересовалась, почему так произошло, а также есть ли в Нижегородской области сейчас нехватка препаратов. Женщина также добавила, что сделала прививку от коронавируса, однако заболела.

Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

— Лекарства при определенных симптомах. Только врач решит — нужны ли они. В понедельник закупили очередную партию лекарств за федеральные деньги, - написал в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

Он также добавил, что закупленные лекарства уже развозятся по поликлиникам.

Министр здравоохранения региона сообщил о наличии трех вакцин от COVID-19 в Нижегородской области. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Напомним, что врачей частных клиник просят помочь госбольницам в борьбе c COVID-19 в Нижегородской области.

Так, по словам Давида Мелика-Гусейнова, врачей частных клиник оформят согласно договору временного найма со всеми стимулирующими выплатами.

А также, министр здравоохранения призвал нижегородцев не сбивать температуру углем.

По словам министра здравоохранения, нижегородцам необходимо ответственно подойти к сохранению своего здоровья в четвертую волну коронавируса. Так, например, в случае болезни нужно знать, чем и как помочь себе и своим близким.