Нижегородцы приняли оборудование для дзержинского предприятия за Тополь-М

Элемент оборудования, вызвавший полемику в соцсетях. Фото: сообщество Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|.

Нижегородцы сфотографировали ввоз неизвестного предмета на территорию города Дзержинск. Кадры с предметом, напоминающим огромную ракету, опубликованы в сообществе Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|.

14 октября неизвестный предмет везли по улице Октябрьской города. В комментариях к записи люди строили шуточные предположения по поводу того, что это может быть – емкость для молока, септик, земляной бур или вообще ракета «Тополь-М».

- Судя по тому, что действие происходит между домами 31 и 33 по улице Октябрьской, то скорее всего это что-то для фабрики мороженого «Калинов Мост», которая именно там и располагается, - написал участник сообщества Алексей Тараканов.

Корреспондент «Комсомолки» решил уточнить, чем на самом деле является неопознанный предмет и несет ли он опасность для местных жителей. В пресс-службе администрации Дзержинска заверили – этот предмет не связан с химическим производством и не является взрывоопасным. - 14 октября 2021 года в Дзержинске осуществлялась транспортировка одного из элементов -технологического оборудования на промышленное предприятие в границах городского округа. Перевозка осуществлялась по согласованию со всеми необходимыми городскими службами, - уточнили в пресс-службе.

Также в мэрии добавили, что транспортировка крупногабаритного оборудования на предприятия периодически производится в городе. Обычно его перевозят в то время, когда на улицах меньше всего транспорта. Чаще это происходит ночью.