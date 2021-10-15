Опасные микроорганизмы выявили в нижегородском коровьем молоке

В лаборатории ФГБУ «Нижегородский РЦР» выявили молоко с опасными микроорганизмами. Об этом сообщила Пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Высокий уровень КОЕ МАФАнМ является показателем того, что в молочной продукции содержатся и размножаются микроорганизмы. Так, чем выше общая микробная обсемененность в пищевом продукте, тем больше вероятность присутствия в нем патогенных бактерий.

Причинами возникновения таких микроорганизмов в молоке могут быть плохие гигиенические условия производства, некачественное сырье, а также отсутствие надлежащих условий хранения продукта после его изготовления.

Результаты исследований направили в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для того, чтобы были приняты мер в отношении некачественной продукции.

Напомним, что опасные микроорганизмы – сальмонеллы – обнаружили в полуфабрикатах из птицы нижегородского производства. Так, сальмонеллы обнаружили в хинкалях, фрикадельках и пельменях нижегородского производства.

Попадая в организм человека, сальмонеллы вызывают сальмонеллез – острую кишечную инфекцию, при которой происходит интоксикация и обезвоживание организма. Риск подцепить сальмонеллу возрастает в разы при нарушении правил термической обработки мяса, рыбы, птицы, яиц. Инкубационный период заболевания составляет от нескольких часов до нескольких дней.