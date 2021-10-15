Новый ресторанно-гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде

На набережной Гребного канала в Нижегородском районе Нижнего Новгорода построят ресторанно-гостиничный комплекс и центр реабилитации и отдыха. Обсуждение проектной документации прошло 9 сентября на заседании Архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области. Материал опубликованы на сайте министерства.

Так, новый комплекс появится в границах улиц Родионова, Лысогорской, Казанского съезда и полуострова Печерские пески. Сам проект подготовил ООО «ФК Инжиниринг» по заказу ООО «Вектор».

В новом комплексе зданий разместятся гостиничные номера, рестораны и бары, а рядом сделают парковку и вертолетную площадку. Также планируют организовать зоны для занятия спортом и прогулок вдоль набережной.

Архитектурный совет решил отправить документацию на доработку, и предусмотреть возможность затопления территории во время весеннего половодья.

Напомним, что Архитектурный совет не одобрил концепцию застройки Сенной площади в Нижнем Новгороде.

Так, Архитектурный совет Приволжской столицы обсудил план застройки на территории улиц Ковровской, Родниковой, Максима Горького и площади Сенной на заседании 22 сентября, на котором и раскритиковал его. Специалисты не приняли его и отправили на доработку из-за того, что дома превышают плотность застройки, а также отсутствует общая композиция и нет связи с существующими жилыми домами.