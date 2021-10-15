Еще у 695 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 15 октября 2021 года, всего с начала пандемии 179 105 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 520 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 695 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 162 тысячи человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 7 117, а за последние сутки тридцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (14 777) и г. Бор (9 069), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (344) и Спасском районах (354). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 505), за прошедшие сутки там выявили 17 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (6 631 новых случаев), Санкт-Петербург (2 632 новых случаев) и Московская область (2 110 новых случаев).

По данным на утро 15 октября, в Нижегородскую область всего поступило 1 641 334 дозы вакцины. Всего привито 1 082 444 нижегородца, из них второй компонент получили 1 009 315 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.