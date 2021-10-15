4 детские площадки начали устанавливать в Ленинском районе Нижнего Новгорода Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Подрядная организация начала установку четырех детских площадок в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает районная администрация.

- На данный момент подготовлено асфальтобетонное основание для установки детских площадок. Следующий этап - устройство безопасного резинового покрытия и обустройство игровых элементов. Все работы планируется завершить в ноябре, - сообщили в администрации района.

Так, по обращениям инициативных групп жителей детские площадки появятся на улице Райниса, 7, проспекие Ленина, 45, 50 и улице Днепропетровская, 7.

- Уже в этом году дети смогут проводить своё свободное время на игровых площадках, оборудованных современными игровыми комплексами и качелями. Установка детских площадок предоставляется возможным благодаря активности и инициативе жителей данных дворов. Они своевременно подали заявку для участия в проекте «Вам решать!» и принимали активное участие в сборе и подготовке документов, - отметил заместитель главы города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

Напомним, что четыре современные детские площадки установили в Канавинском районе в 2021 году в рамках проекта «Вам решать!».

Теперь на детской площадке у дома № 29 на улице Журова появился новый игровой комплекс с канатами, новые двойные качели, балансиры, песочница. На детской площадке у дома №30 на улице Движенцев установили большой игровой комплекс с гнутым брусом, грузовик, маятниковые качели, двойные качели, карусели разного вида, качалку на пружинах, песочницу. А на детской площадке на улице Весенняя у дома № 5 появились два игровых комплекса, два балансира, качели разного вида, карусель, качалки на пружине, песочница и скалодром.