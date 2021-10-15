Участники акции АО «Теплоэнерго» «Прощайте, пени-2!» погасили задолженность на 4 миллиона рублей

Более 150 нижегородцев, выполняя условие регистрации на участие в акции АО «Теплоэнерго» «Прощайте, пени-2!», погасили задолженность на общую сумму 4 млн рублей.

В рамках акции предприятие дает возможность потребителям списать пени за задолженность по теплу и горячей воде при ее полном погашении.

Если участники выполнят все условия акции, оплачивая регулярно и в срок услуги по квитанциям «Теплоэнерго», то по их лицевым счетам пройдет списание пени на сумму 770 тысяч рублей.

Напомним, регистрация участников акции проходила до 30 сентября. В ней принимают участие потребители, выставление платежных документов которым осуществляет АО «Теплоэнерго», и которые по состоянию на 1 июля 2021 года имели просроченную задолженность за услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Для участия в акции необходимо было полностью оплатить имеющуюся просроченную задолженность, зарегистрировать до 30 сентября заявление об участии в акции через личный кабинет на сайте теплоэнерго-нн.рф и в срок до 10 декабря 2021 года оплачивать коммунальные услуги за отопление и горячее водоснабжение вовремя и в полном объёме, начиная с месяца регистрации заявления об участии в акции.