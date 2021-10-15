В Дзержинске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» открыли новый памп-трек

В Дзержинске около молодежного центра «Спутник» состоялось открытие нового общественного пространства с памп-треком, детской и спортивной площадками. Проект благоустройства был реализован благодаря участию Дзержинска в программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что такой формат благоустройства не просто меняет городскую среду, но и способствует формированию здорового образа жизни.

«При обсуждении проекта благоустройства этой территории дзержинцы высказались за строительство памп-трека. Первые такие площадки по программе «Формирование комфортной городской среды» появились в Нижнем Новгороде. Теперь проект реализован и в Дзержинске. Важно, что в городе химиков создание памп-трека контролировали местные любители велоспорта», - сказал Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что по просьбам жителей района на новом общественном пространстве также появились современная детская площадка и турники для занятий спортом взрослого населения. Там планируется проводить не только соревнования, но и праздничные мероприятия.

Представителей молодежных объединений города с открытием нового общественного пространства поздравили глава Дзержинска Иван Носков и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«От всей души поздравляю дзержинцев с открытием нового спортивного объекта. Мы внимательно следили за его строительством, в августе приезжали, чтобы оценить ход работ. Очень важно с детства прививать любовь к спорту – и памп-трек прекрасно справится с этой задачей. Подобных площадок на открытом воздухе должно быть много и они должны быть доступны всем. Мы будем стремиться к этому. Ребятам, которые будут здесь заниматься, желаю успехов и множества положительных эмоций! Главное – беречь трассу, чтобы она долго радовала жителей города, и не забывать о технике безопасности», - отметил Евгений Люлин.

Площадь нового памп-трека составляет около 1000 квадратных метров

Площадь нового памп-трека составляет около 1000 квадратных метров. Это специальная закольцованная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов без ровных участков. Трек состоит из двух зон: для начинающих спортсменов и для профессиональных райдеров. Администрация города планировала и строила его с учетом мнения и пожеланий спортсменов-байкеров. В ходе торжественного открытия памп-трека свое мастерство на показательных выступлениях продемонстрировали скейтбордисты из объединения «DUST BOWL» и велосипедисты из объединения «MTB DZ».

«Спортивный объект уже пользуется популярностью, вечерами здесь катается множество ребят, днем родители гуляют с детьми, и это здорово! Именно для этого памп-трек и был построен. Мы хотим, чтобы в Дзержинске было больше подобных востребованных зон для отдыха и занятий спортом. В следующем году вместе с жителями продолжим участвовать в различных программах благоустройства, таких как «Вам решать!» и «Формирование комфортной городской среды», - сказал глава города Иван Носков. - Прошу всех, кто будет пользоваться треком, не мусорить и не портить оборудование. Но главное – обязательно соблюдайте требования безопасности, поскольку велоспорт – это достаточно экстремальный вид спорта. Успешных вам занятий!».

Дополнительно в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» администрация города провела благоустройство сквера со стороны проспекта Циолковского. На месте заброшенной территории проложена дорожно-тропиночная сеть, установлены скамейки, урны, разбиты газоны, проведено освещение и высажены яблони, туи и более 200 кустарников.

В 2021 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Дзержинске благоустроены два общественных пространства: Привокзальная площадь и территория между домами 76 и 78 на проспекте Циолковского, включая территорию у молодежного центра «Спутник». На эти цели из бюджетов разного уровня выделено более 86 млн рублей.

Национальный проект «Жилье и городская среда» утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Он включает в себя пять федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».